Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.02.2024 13:00

Hizbullah'ın saldırısında 3 İsrail askeri yaralandı

Hizbullah Hareketi'nin Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırdaki Kiryat Şmona yerleşim birimine düzenlediği saldırıda 1'i ağır, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Hizbullah'ın saldırısında 3 İsrail askeri yaralandı
[Getty]

İsrail ordusu, Hizbullah'ın düzenlediği saldırılar ve verilen karşılık hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan topraklarından Kiryat Şmona, Biranit ve Hermon dağındaki bölgelere yönelik bazı saldırıların gerçekleştirildiği ifade edildi.

Saldırılar nedeniyle 1'i ağır 3 askerin yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, saldırının kaynağı olarak tespit edilen Kiryat Şmona'nın hemen karşısındaki Lübnan'a ait Hiyam beldesinde yer alan Hizbullah hedeflerinin savaş uçaklarıyla vurulduğu kaydedildi.

Hizbullah'tan saldırı açıklaması

Hizbullah da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kiryat Şmona ve Biranit'e yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, Kiryat Şmona'daki Celile Tümeni'nin (Lübnan sınırındaki İsrail ordu birliği) ve Biranit askeri mevzisinin güdümlü füze ve "uygun silahlarla" hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

ETİKETLER
Hizbullah İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Hamas heyeti İsrail ile ateşkes görüşmelerini tamamlamak için Kahire'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:30
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydan rekorlarla geri dönüyor
13:22
Borsa İstanbul'da yeni rekor
13:35
Mersin'in bir tarafı kış, bir tarafı yaz mevsimi yaşıyor
13:18
İsrail'in 125 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı 27 bin 840'a çıktı
13:15
Doğu Anadolu'nun ihracatı yüzde 15,5 arttı
13:13
Köyde mahsur kalan hastayı almaya giden ambulans kara saplandı
İzlanda'da 3 ayda 3. kez yanardağ patladı
İzlanda'da 3 ayda 3. kez yanardağ patladı
FOTO FOKUS
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patladı
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ