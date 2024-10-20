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Dünya
AA 20.10.2024 19:57

Hizbullah soykırımcı İsrail'in üslerini hedef aldığını açıkladı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde, katil İsrail askerlerini, ve 2 askeri üssü hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah soykırımcı İsrail'in üslerini hedef aldığını açıkladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Merkeba beldesinde çok sayıda füzeyle bir grup soykırımcı İsrail askerinin hedef alındığı kaydedildi.

Beria üssünde de askerlerin çok sayıda füzeyle vurulduğu aktarıldı.

Taberiye Gölünün batısındaki Şimşon Üssünün de çok sayıda füzeyle hedef alındığı, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentine de füzelerle saldırı düzenlendiği belirtildi.

⁠İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 448 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden katil İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 448 kişi öldü, 11 bin 472 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, katil İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Soykırımcı İsrail'in bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 461 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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