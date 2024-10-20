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Dünya
TRT Haber 20.10.2024 19:52

Katil İsrail'in Tugay komutanı Gazze Şeridi'nde öldürüldü

Katil İsrail'in Tugay komutanı Ahsan Daksa, Gazze Şeridi'nde öldürüldü. Ahsan Daksa, kara harekatından bu yana işgalci İsrail ordusunun verdiği en üst düzey kayıp oldu.

Katil İsrail'in Tugay komutanı Gazze Şeridi'nde öldürüldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Soykırımcı İsrail ordusu iki haftadır abluka altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde son dönemin en büyük katliamlarından birini yaptı.

Beyt Lahiya bölgesini hedef alan İsrail güçleri çoğu kadın ve çocuk 87 Filistinliyi katletti. Saldırıda onlarca kişi de yaralandı.

Katliamcı İsrail Gazze'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı da hedef aldı.

İnsansız hava araçları, savaş uçakları ve topçu saldırıları ile vurulan bölgede 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

Refah kentinin merkezindeki Eş-Şabura Mülteci Kampı'na yapılan saldırıda iki kişi öldü. Gazze'nin güneyinde de, 4 Filistinli İsrail tarafından katledildi.

Cibaliye'ye düzenlenen iki saldırıda da 6 kişi öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'de Han Yunus şehrine uçaklarla havadan bırakılan insani yardımlar da yine can aldı.

Yardım kutularından biri, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadıra düştü, Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.

İsrailli albay Ahsan Daksa öldürüldü

Gazze'de Filistinli grupların direnişi de sürüyor. İsrail ordusu, İsrailli albay Ahsan Daksa'nın Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğünü açıkladı.

Daksa'nın öldüğü çatışmada bir askerin de ağır yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Böylece, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerleri sayısı 356'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 749'a yükseldi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlileri katlediyor. Tulkarm'da İsrail ordusuna ait askeri araç, bir Filistinliyi ezdi. Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında silahlı çatışma çıktı.

İsrail Ordusu'nun El Halil, Ramallah, Nablus, Cenin, Eriha ve Selfit kentleri ile Kudüs'e düzenlediği baskınlarda 30 Filistinli de gözaltına alındı. 

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