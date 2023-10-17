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Dünya
AA 17.10.2023 17:37

Hizbullah, sınır bölgesinde İsrail ile çatışan 4 üyesinin öldüğünü açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah hareketi, İsrail ile ülkenin güneyi sınırındaki çatışmalarda hayatını kaybeden 4 üyesinin kimliğini açıkladı.

Hizbullah, sınır bölgesinde İsrail ile çatışan 4 üyesinin öldüğünü açıkladı
[Fotograf: AA]

Hizbullah tarafından yapılan açıklama, örgüte yakınlığıyla bilinen A-Mayadeen TV'nin internet sitesinden paylaşıldı.

Açıklamada, kimlik bilgilerine yer verilen 4 milisin çatışmalarda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Hizbullah milislerinin hangi çatışmada ne zaman öldüklerine dair herhangi bir detay vermedi.

İsrail ordusu, bu sabah sızma girişiminde bulunan silahlı 4 kişiyi öldürdüğü açıklamıştı.

Lübnan'dan 2 roket fırlatıldı

İsrail ordusunda yapılan yeni açıklamada, Lübnan topraklarından 2 roketin fırlatıldığı belirtildi.

Açıklama, hava savunma sisteminin 1 roketi vurduğu, diğer roketin ise açık bir alana düştüğü kaydedildi.

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