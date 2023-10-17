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Dünya
AA 17.10.2023 17:25

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Elektriğin kesilmesiyle hastaneler gerçek bir çöküşe girdi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, elektriğin kesilmesi nedeniyle hastanelerin "gerçek bir çöküş durumuna" girdiğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Elektriğin kesilmesiyle hastaneler gerçek bir çöküşe girdi
[Fotograf: AA]

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Bakanlığın Facebook hesabından açıklama yaptı.

Kudra, Gazze'deki hastanelerin elektrik kesintisi nedeniyle gerçek bir çöküş durumuna girdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaralı ve hastaların hayatlarını kurtarmak için tüm benzin istasyonu sahiplerini ve elinde bir litre mazot bulunan herkesi derhal Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçmeye çağırıyoruz."

Sağlık Bakanlığı İdari İşler Genel Müdürü Mahmud Hammad da hastanelerdeki "felakete" ilişkin açıklama yaptı.

Hammad, Bakanlığın sitesinde yayımlanan açıklamasında "İlaçların, tıbbi sarf malzemelerinin ve yakıtın tükenmesi, insani bir felaketin habercisi olup yoğun bakım, kuvöz ve kritik bölümlerdeki hastaları tehlikeye atıyor ve kaçınılmaz ölümle karşı karşıya bırakıyor." ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın ilaç depolarının "boş" olduğuna dikkati çeken Hammad, bağışçı kurumlara, Arap ve İslam ülkelerine, sağlık hizmetlerinin devam etmesi için Gazze'deki sağlık sektörünü destekleme çağrısında bulundu.

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