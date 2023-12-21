Hafif Yağmurlu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.12.2023 13:16

Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgelerini hedef aldığını duyurdu

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sivillere ait evleri vurmasına karşılık İsrail'in kuzeyini hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgelerini hedef aldığını duyurdu
[Fotograf: AA]

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in sivillere yönelik saldırılarına asla müsamaha gösterilemeyeceği ve aynı şekilde cevap verileceği" belirtildi.

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona bölgesinin Katyuşa füzeleriyle hedef alındığı kaydedilen açıklamada, kuzey bölgelerindeki ormanlara da yangın çıkaran roketlerin fırlatıldığı aktarıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde de İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesi yakınlarını topçu atışlarıyla hedef aldığı aktarıldı.

İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki Marun er-Ras beldesinde bir evi vurmuş, saldırı sonucunda, aynı aileden bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

İsrail’in 8 Ekim’den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda Lübnanlı 26 sivil öldürüldü.

Çatışmalarda ayrıca 118 Hizbullah mensubu, 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

ETİKETLER
Hizbullah İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
ABD'de görme engelli tanığın ifadesiyle mahkum edilen kişi 12 yıl sonra salıverildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:42
Parke taşıyla 35 aracın camını kırdı
13:14
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:08
Ankara Valiliği sokak hayvanları için belediyelere yazı gönderdi
13:02
ABD'de görme engelli tanığın ifadesiyle mahkum edilen kişi 12 yıl sonra salıverildi
13:04
Demir yolları yapay zekalı sistemle izlenecek
12:59
İsrail'in saldırıları kendi vatandaşlarının ekonomisini de vurdu
Eskişehir'in "nizami planlı" 111 yıllık Osmanlı köyü: Abbashalimpaşa
Eskişehir'in "nizami planlı" 111 yıllık Osmanlı köyü: Abbashalimpaşa
FOTO FOKUS
Parke taşıyla 35 aracın camını kırdı
Parke taşıyla 35 aracın camını kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ