Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.12.2023 12:45

Hizbullah, İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenledi

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenledi
[Fotograf: AA]

Hizbullah, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail askerlerinin toplandığı Şumira yerleşim birimindeki bir noktaya uygun silahlarla saldırı düzenlendiği" ifade edildi.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait topçu birlikleri, Lübnan'ın güneyindeki Alma eş-Şaab ile Nakura beldeleri arasındaki bölgeleri ve Hiyam beldesi çevresini hedef aldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 103 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

ETİKETLER
Hizbullah İsrail
Sıradaki Haber
İsrail, Kemal Advan Hastanesi'nde yaralıların tedavisini engelledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:19
Ordu'da restore edilen tarihi Selimiye Konak ziyarete açıldı
13:19
Kassam Tugayları, Gazze'de 10 İsrail askeri ve subayını öldürdüğünü duyurdu
13:17
Avrupa Parlamentosunun Belçikalı üyesinin Gazze konusunda insanlık vurgulu konuşması viral oldu
13:01
İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı'ya, Ax-3 misyon liderinden övgü
13:02
Putin'den Erdoğan açıklaması: Gazze'deki çabalarda öncü rol üstleniyor
12:56
İstifa ettirilen İbrahim Özkan'ı yeniden seçen üyeler disipline sevk edildi
Mardin'deki kazılarda 1500 yıllık Anadolu leoparı kemikleri bulundu
Mardin'deki kazılarda 1500 yıllık Anadolu leoparı kemikleri bulundu
FOTO FOKUS
Türk uzay yolcusunun görev armasında 100. yıl vurgusu
Türk uzay yolcusunun görev armasında 100. yıl vurgusu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ