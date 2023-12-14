Puslu 7.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.12.2023 11:21

Avustralya, Ukraynalı askerlere verdiği eğitimi genişletme kararı aldı

Avustralya, "Kudu Operasyonu" kapsamında İngiltere'de Ukrayna askerlerine verdiği eğitimin kapsamını genişleteceğini duyurdu.

Avustralya, Ukraynalı askerlere verdiği eğitimi genişletme kararı aldı

ABC News'un haberine göre, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Donald Marles, yaptığı açıklamada, İngiltere öncülüğünde Ukraynalı askerlerin eğitim gördüğü Kudu Operasyonu'na 186 milyon dolar ilave destek vereceklerini kaydetti.

Marles, Avustralya Savunma Kuvvetleri personelinin, Ukraynalı askerlere "kritik beceriler" kazandırdığını söyledi.

Avustralya'nın Ukrayna'ya yönelik desteğini artırmaktan "gurur duyduklarını" ifade eden Marles, operasyonun genişletilmesi kapsamında Ukraynalı askerleri eğitmek üzere İngiltere'ye ilave personel de gönderileceğini açıkladı.

Ukrayna'nın Avustralya ve Yeni Zelanda'dan sorumlu büyükelçisi Vasyl Myroshnychenko, basına verdiği demeçte, Avustralya'nın aldığı kararı, "ülkenin savunma kapasitesinin desteklenmesine anlamlı katkı" olarak nitelendirerek, bunun iki ülke arasında güçlü insani bağ kuracağını ifade etti.

Avustralya'ya Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden açma çağrısı

Eski Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Inna Sovsun ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını ancak Avustralya'nın, güvenlik gerekçeleriyle kapattığı Kiev'deki Büyükelçiliğini yeniden açmasını istediklerini söyledi.

Sovsun, başka ülkelerin Kiev'deki büyükelçiliklerini yeniden açtıklarına işaret ederek, "Doğrudan Kiev'de personeliniz olması Avustralya'nın sahadaki durumu daha iyi anlamasını sağlar." dedi.

ETİKETLER
Avustralya Ukrayna
Sıradaki Haber
Avustralya'da 2003'te 4 çocuğunun ölümünden suçlu bulunan kadın hakkındaki mahkumiyet kararı bozuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
Sinop'ta bir haftada 18 koyun telef oldu, inceleme başlatıldı
11:47
Telefon dolandırıcılarına 2 milyon lirasını kaptırmaktan son anda kurtuldu
11:39
Artvin'de heyelan: 2 katlı ev ve 1 ahır yıkıldı
11:39
Salda Gölü, Mars’ın jeolojik geçmişine ışık tutacak
11:39
Korsan taşımacılık yapan minibüs şoförüne 42 bin lira ceza
11:32
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
Geleceğin aşçıları sebze ve baharatlarını topraksız tarımla yetiştiriyor
Geleceğin aşçıları sebze ve baharatlarını topraksız tarımla yetiştiriyor
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları, İsrail askerleriyle karada çatıştığı görüntüleri yayınladı
Kassam Tugayları, İsrail askerleriyle karada çatıştığı görüntüleri yayınladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ