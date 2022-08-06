Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırvatistan'da trafik kazası: 11 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AP]
Hırvatistan'ın Brezincki Hum yakınlarındaki otoyolda Polonya plakalı bir otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi.
Hırvatistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kaza yerine polis ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.
Kazanın meydana geldiği alanın trafiğe kapatıldığı bildirilen açıklamada, 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, otobüsün Bosna Hersek'e gittiği, kazaya ilişkin detayların paylaşılacağı kaydedildi.
Etiketler: Hırvatistan İtfaiye Polis Trafik Kazası
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