Marcos, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı başkent Manila'daki, Devlet Başkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Filipinler Devlet Başkanlığı'ndan basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili yapılan açıklamaya göre, Marcos, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin gerilimi artırdığını düşünmediğini söyledi.

Marcos, Pelosi'nin ziyaretinin, anlaşmazlıkların ne kadar şiddetli olduğunu gösterdiğine dikkati çekti.

Ülkesinin ABD ile ilişkilerine değinen Marcos, tüm değişiklikler karşısında bu ilişkinin geliştirilmeye devam edileceğini kaydetti.

Blinken'dan iş birliği vurgusu

Bakan Blinken da ülkesinin Filipinler ile 1951'de imzalanan savunma iş birliği anlaşmasına ve "ortak zorluklar karşısında birlikte çalışmaya" olan bağlılığını yineledi.

İki ülke arasındaki ilişkinin dostluk üzerine kurulu olduğuna işaret eden Blinken, bu ilişkinin ortaklık içinde şekillendiğini ve Filipinler'in ittifak olduğu gerçeğiyle güçlendiğini belirtti.

Yakın zamanda COVID-19'a yakalanan Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ile gün içinde çevrim içi görüşmesi beklenen Blinken'ın akşam saatlerinde ülkeden ayrılması planlanıyor.