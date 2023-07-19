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Dünya
AA 19.07.2023 22:35

Hırvatistan'da şiddetli rüzgar ve yağmurda devrilen ağaçlar nedeniyle 2 kişi öldü

Hırvatistan'da öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmurda ağaç devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti.

Hırvatistan'da şiddetli rüzgar ve yağmurda devrilen ağaçlar nedeniyle 2 kişi öldü
[Fotograf: AFP]

Hırvatistan Sivil Koruma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkent Zagreb'de yerel saatle 16.00 sularında şiddetli yağmur ve rüzgarın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ağaçların devrildiği, kafalarından yaralanan 2 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Birçok kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, şiddetli yağmur ve rüzgarın kısa sürdüğü ancak etkisinin büyük olduğu belirtildi.

Fotoğraf: AFP[Fotoğraf: AFP]

Kentte tramvay hatlarının bir süredir çalışmadığı, trafikte aksamalar yaşandığı, çok sayıda ağacın devrildiği, birçok çatı ve araçta hasar meydana geldiği ifade edilen açıklamada, itfaiye ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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