Çok Bulutlu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.10.2024 00:25

Hırvatistan'da 11. Türk Filmleri Haftası başladı

Hırvat-Türk Dostluk Derneği'nce 11'incisi düzenlenen Türk Filmleri Haftası, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de başladı.

Hırvatistan'da 11. Türk Filmleri Haftası başladı

Hırvatistan Kültür Bakanlığı himayesinde Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği ve Zagreb Yunus Emre Enstitüsü (YEE) desteğiyle düzenlenen etkinlik, Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı, Özer Feyzioğlu'nun yönettiği "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmiyle başladı.

26 Ekim'e kadar 5 film ve 2 belgesel sinemaseverlerle buluşacak

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, açılışta yaptığı konuşmada, sinemanın anlatı gücüyle dil ve sınırları aştığına inandığını, filmlerin farklı bakış açılarına, geleneklere ve değerlere erişim sağladığını ve empatiyi artırdığını söyledi.

Hırvatistan'da 11. Türk Filmleri Haftası başladı

Hırvat-Türk Dostluk Derneğince (HTUP) Başkanı Goran Beus Richembergh de Türk film endüstrisinin ürettiklerini ve dünya çapında neden tanındığını Hırvat seyircisine göstermek istediklerini kaydederek, "İki ülkeyi ve iki kültürü bir araya getiren bir derneğiz." dedi.

Hafta kapsamında 26 Ekim'e kadar 5 film ve 2 belgesel sinemaseverlerle buluşacak.

Etkinlikte daha önce birçok alanda ödül almış filmler ücretsiz gösterilecek, Hırvatça ve İngilizce altyazılı olarak Türkçe izlenebilecek.

ETİKETLER
Hırvatistan Yunus Emre Enstitüsü
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail, Beyrut'ta hedef aldığı bölgeleri genişletiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:30
Kop Dağı Geçidi'nde tipi ve buzlanma ekili oluyor
01:40
Kamyonet tıra çarptı: 2 yaralı
00:55
'Central Park Five' davası mağdurlarından Donald Trump'a 'karalama' davası
00:49
TBMM yeni haftada yoğun mesai yapacak
00:31
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sağlık sistemini hedef almasını kınadı
00:52
Tokat'ta otomobil dereye düştü: 3 yaralı
Muş'ta kadınlar tandırlarda imece usulü ekmek pişiriyor
Muş'ta kadınlar tandırlarda imece usulü ekmek pişiriyor
FOTO FOKUS
FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünü davul zurna ile kutladılar
FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünü davul zurna ile kutladılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ