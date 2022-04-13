Hırvatistan’ın Zagreb Eyalet Savcılığı ve araştırma ekibi üyeleri yaptığı açıklamada, kapsamlı araştırmalar sonrası havacılık uzmanlarının İHA’nın Sovyet yapımı Tupolev cinsi 141 Swift olduğunu ve el yapımı hava bombası taşıdığını belirlediğini söyledi.

Zagreb Eyaleti savcılarından Jurica Ilic, İHA’nın geldiği yer ve kökenine ilişkin bilgilerinin olmadığını, araştırmanın devam ettiğini duyurdu.

Binbaşı Mile Tomic, kaza yerinde OFAB 100-120 hava bombası ve hava bombasının ön kısmına yerleştirilmiş AVU-ET 350F tetikleyici kalıntılarının bulunduğunu söyledi.

Uçuş verilerini kaydeden kutu hasar gördü

Askeri başmüfettiş Mario Pocinok, ipuçlarının, İHA’nın kalkıştan önce iniş için tasarlanan kısmının yere çarpması için kaldırıldığını gösterdiğini ifade etti.

“Keşif İHA’sı kayıt ve keşif cihazları çıkarılarak yeniden tasarlanmış ve uçuş sırasında dengeyi korumak için hava bombası büyük olasılıkla İHA’nın ön kısmına yerleştirilmiş.”

Pocinok, uçuş verilerini kaydeden kutunun kazada önemli ölçüde hasar gördüğünü ve uçuş verilerinin kalıcı olarak imha edildiğini söyledi.

"Kaza nedeni, İHA gövdesi ile ana paraşüt arasındaki fiziksel bağlantı sisteminin olmaması nedeniyle İHA'nın paraşütten ayrılarak yere çarpmasıdır."

Yangın ve patlayıcılar başuzmanı Ivana Bacic, hava bombasının içeriğinin şimdiye kadar bilinmeyen bir patlayıcı olduğuna dikkat çekti.

“Geleneksel, askeri veya ticari patlayıcı grubuna ait olmayan, patlayıcı ve tetikleyiciden oluşan el yapımı hava bombasıydı.”

Bacic, dolgu olarak yüksek enerjili, ancak alışılmadık bir madde veya organik kökenli maddelerin bir karışımı kullanıldığını belirterek, “Patlamada maddeler tamamen moleküllerine ayrıştıkları için tanınmasını imkânsız hale geldi" ifadelerini kullandı.

Hırvatistan’a düşen hava aracında patlayıcı kalıntıları bulunmuştu

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarında 10 Mart akşamı düşen hava aracı ile ilgili açıklama yapan Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic, enkazda Sovyet Rusya yapımı patlayıcı madde kalıntılarının bulunduğunu söyledi.

Banozic, kalıntıların hava aracının sadece gözlem amaçlı olmadığını kanıtladığını ifade ederek "Patlayıcı madde Sovyet Rusya yapımı ve Sovyet Rus uçaklarında kullanılıyordu” bilgisini vermişti.

Hava aracının enkazının kaldırılmasına eşlik eden Banozic, "Hava aracının karakutusundan buraya nasıl geldiğini öğrenebileceğimizi umuyorum” demişti.

3 metre genişliğinde bir çukur oluştu

Hırvatistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Mart akşam saatlerinde Jarun bölgesindeki yeşil alana bir hava aracının düştüğü, yakınlarında da iki paraşüt bulunduğu açıklanmıştı

Açıklamada, aracın 1 metre derinliğinde ve 3 metre genişliğinde bir çukur oluşturduğu ve park halindeki bazı otomobillere zarar verip ağaçları kırdığı ifade edilmişti.