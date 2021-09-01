Aralarında Afganların da bulunduğu binlerce mülteci Bosna Hersek ve diğer Balkan ülkelerinde mahsur kaldı.

Kabil'den tahliyeler devam ederken Hırvat polisinin, düzinelerce Afgan'ı soyduğu ve Bosna Hersek'e geri gönderdiği iddia ediliyor.

Danimarka Mülteci Konseyi (DRC), 16 Ağustos ile 29 Ağustos tarihleri arasında Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afgan ailelere karşı Hırvat polisi tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen yaklaşık 60 yasa dışı geri göndermeyi belgeleyen özel bir rapor hazırladı.

Herhangi bir geri gönderme, bir bireyin sığınma başvurusunda bulunma hakkının yasaklanması insan haklarının ihlali olduğundan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, Cenevre sözleşmelerinin ve AB mevzuatının ihlali sayılıyor.

İddia edilen geri itmelerin tümü, Taliban'ın Afganistan’ı kontrol ettiğinin duyurulmasının ardından gerçekleştirildi.

Hırvat polisi şiddet uyguladı iddiası

Mağdurlara göre, geri itmeler arasında şiddet içeren davranışlar, aşağılayıcı muamele, hırsızlık ve kişisel eşyaların imhası yer aldı.

Geri itilen Afganların yarısı reşit değildi.

Yüzlerce Afgan aile, Hırvatistan ile Bosna arasındaki sınırda, Bihać ve Bosanska Bojna'da ablukaya alındı.

Su ve elektriği olmayan terk edilmiş binalarda çocuklarıyla birlikte yaşıyorlar.

Hırvatistan’a şiddet suçlamaları yeni değil

Hırvat polisi tarafından uygulanan geri itme ve şiddet suçlamaları yeni değil.

Birçok kurum yıllardır ihlalleri kınadı ve Avrupa Komisyonu bir AB üyesi ülke olan Hırvatistan'dan açıklama istedi.

Geçen Nisan ayında bir grup göçmeni ararken Hırvat sınır polisinin Afgan bir kadının bıçaklanarak alıkonulduğu ve cinsel istismarda bulunulduğunu bildirilmişti.

Avrupa Komisyonu Zagreb'i davayı soruşturmaya çağırdı ve olayı "ciddi bir suç iddiası iddiası" olarak nitelendirdi.



