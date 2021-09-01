ABD Pasifik Donanmasının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, MH-60S tipi helikopter yerel saatle 16.30'da rutin uçuşunu yapmak üzere USS Abraham Lincoln uçak gemisinden havalandı.

Helikopter bir süre sonra California'ya bağlı San Diego kentinin 110 kilometre açığında Pasifik Okyanusu'na düştü.

Arama çalışmaları başladı

Helikopterde kaç kişi olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.