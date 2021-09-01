Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 09:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD donanmasına ait MH-60S tipi helikopter düştü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
ABD donanmasına ait helikopter California açıklarında düştü. Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
ABD Pasifik Donanmasının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, MH-60S tipi helikopter yerel saatle 16.30'da rutin uçuşunu yapmak üzere USS Abraham Lincoln uçak gemisinden havalandı.
Helikopter bir süre sonra California'ya bağlı San Diego kentinin 110 kilometre açığında Pasifik Okyanusu'na düştü.
Arama çalışmaları başladı
Helikopterde kaç kişi olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.
Kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Etiketler: ABD
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