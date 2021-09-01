Avustralya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Delta varyantının en fazla etkili olduğu eyaletlerden olan Yeni Güney Galler'de (NSW) 1116, Victoria'da 120 ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde (AVT) 23 kişinin COVID-19 testleri pozitif çıktı.

Ülkenin diğer eyalet ve bölgelerinden COVID-19 kaynaklı can kaybı ve yeni vaka bildirilmezken, tam kapanmanın uygulandığı eyaletlerden NSW'de 4, Victoria'da 2 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

COVID-19’dan ölenlerin sayısı 1010'a yükseldi

Son 24 saatte ülke genelinde 210 binden fazla testin sonucuna göre, 1256 Avustralyalıda daha virüs tespit edilmesiyle, bugüne kadar ülke genelinde COVID-19'a yakalananların sayısı 55 bin 93'e yükseldi.

NSW ve Victoria'da yaşanan can kayıplarıyla Avustralya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı da 1010'a çıktı.

Avustralya'da COVID-19'dan ölen toplam 1010 kişiden 822'si Victoria'da, 152'si NSW'de, 13'ü Tazmanya'da, 9'u Batı Avustralya'da, 7'si Queensland'da, 4'ü Güney Avustralya'da, 3'ü de ACT'de hayatını kaybetti.

Ülkedeki 19 bin 189 aktif vakadan, 175’i yoğun bakımda olmak üzere 1009 kişi hastanede tedavi görüyor.