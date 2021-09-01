Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 06:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail askerleri ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Filistinliler, Gazze sınırında İsrail ablukasını protesto gösterileri düzenledi. İsrail askerlerinin göstericilere gerçek mermilerle açtığı ateşte 3 Filistinli yaralandı. Batı Şeria'da da bir Filistinli İsrail'in ateşi sonucu hayatını kaybetti.
İsrail askerleri, Gazze Şeridi'ne 15 yıldır uygulanan ablukaya karşı sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinliler'e ateş açtı, 3 kişi yaralandı.
El-Bureyc Kampı'nın doğu sınırındaki gösteriye müdahale eden İsrail askerleri, göz yaşartıcı gaz da kullandı.
İsrail mayıs ayındaki saldırılardan bu yana Gazze'ye ürün girişini önemli ölçüde kısıtlamıştı.
Bu durum, Gazze'deki ekonomik durumun daha da kötüleşmesine neden oldu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail askerleri ateş açtı. Ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti Batı Şeria Gazze
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