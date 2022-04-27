Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 09:05Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Hindistan'daki tapınakta 11 kişi elektrik akımına kapılarak öldü
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu'da bir tapınakta düzenlenen dini tören sırasında en az 11 kişi elektrik akımına kapılarak öldü, 15 kişi de yaralandı.
Polis, kazanın Thanjavur bölgesinde tapınak arabasının yüksek iletimli bir tel ile temas etmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.
Ölenler arasında iki çocuk da bulunuyor.
Yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olması nedeniyle ölü sayısının artabileceğini söyledi.
Dava açıldı ve polis soruşturma başlattı.
Kurtarma hizmetleri yetkilisi Bhanupriya, BBC Tamil'e, arabaya güç veren bir jeneratörün yoldaki bir viraja takıldığını söyledi. Ayarlanırken, arabanın üst kısmı yüksek voltaj kablosuyla temas etti.
Etiketler: Hindistan
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