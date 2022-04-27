Polis, kazanın Thanjavur bölgesinde tapınak arabasının yüksek iletimli bir tel ile temas etmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.

Ölenler arasında iki çocuk da bulunuyor.

Yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olması nedeniyle ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Dava açıldı ve polis soruşturma başlattı.

Kurtarma hizmetleri yetkilisi Bhanupriya, BBC Tamil'e, arabaya güç veren bir jeneratörün yoldaki bir viraja takıldığını söyledi. Ayarlanırken, arabanın üst kısmı yüksek voltaj kablosuyla temas etti.