Polonya devlet gaz şirketi PGNiG, tüm gaz dağıtımlarının sabah 06.00 itibarıyla durdurulacağı mesajı aldıklarını doğruladı.

Haberin ardından Polonya iklim bakanlığı, ülkenin enerji kaynaklarının güvende olduğunu söyledi.

İklim Bakanı Anna Moskwa, rezervlerden gaz çekmeye gerek olmadığını ve müşterilere giden gazın kesilmeyeceğini söyledi.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz ise BBC'ye verdiği demeçte, ülkesinin Rusya'nın arzını çeşitlendirerek gaz ihracatını sınırlama olasılığına hazırlandığını söyledi. "Bunu halledeceğimizden oldukça eminim" dedi.

Przydacz, Askıya almanın Moskova'nın "herhangi bir işte güvenilir bir ortak olmadığını" kanıtladığını da sözlerine ekledi.

Almanya gibi diğer Avrupa ülkelerini Rusya'dan enerji ithalatı yasağını desteklemeye çağırdı.