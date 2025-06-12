Hindistan’da yolcu uçağı düştü: 244 kişi bulunuyordu

Hindistan’ın batısındaki Ahmedabad kentinde bir yolcu uçağı düştü. Yerel basın, kazanın Gujarat eyaletine bağlı Meghani Nagar bölgesinde meydana geldiğini duyurdu.

Uçağın, Air India Havayolları’na ait olduğu ve Ahmedabad’dan İngiltere'nin Birmingham kentine gitmek üzere havalandığı belirtildi.

Hindistan Sivil Havacılık İdaresi, Gucerat eyaletinde düşen uçağın 232'si yolcu, 12'si mürettebat 244 kişiyi taşıdığını açıkladı.

Yoğun duman, yollar kapatıldı

Kazanın yaşandığı bölgeden yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Uçağın düştüğü noktanın yerleşim yeri olduğu bildirilirken, güvenlik güçleri bölgeye giden tüm yolları kapattı.

Can kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yok

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yetkililer, kazaya ilişkin henüz can kaybı veya yaralı sayısını doğrulamadı.