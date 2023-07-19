Hindistan'da trafo patlaması sonucu elektrik akımına kapılan 15 kişi öldü

Polis memuru Parmendra Doval, patlama sonucu 6’sı polis memuru 15 kişinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Doval, yaralıların Uttarkand eyaletinin Chamoli ilçesindeki hastaneye sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini ifade eden Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami ise olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Patlama, muson yağmurları sebebiyle ülkenin kuzeyindeki çoğu nehirde su seviyesinin rekor düzeye ulaştığı dönemde meydana geldi.

Hindistan’da nisan ayında festival sırasında kamyonun enerji hattına temas etmesi sonucu 11 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.