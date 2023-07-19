Açık 30.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.07.2023 15:31

Hindistan'da trafo patlaması sonucu elektrik akımına kapılan 15 kişi öldü

Hindistan’ın Uttarkand eyaletinde trafo patlaması nedeniyle elektrik akımına kapılan 15 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da trafo patlaması sonucu elektrik akımına kapılan 15 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Polis memuru Parmendra Doval, patlama sonucu 6’sı polis memuru 15 kişinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Doval, yaralıların Uttarkand eyaletinin Chamoli ilçesindeki hastaneye sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini ifade eden Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami ise olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Patlama, muson yağmurları sebebiyle ülkenin kuzeyindeki çoğu nehirde su seviyesinin rekor düzeye ulaştığı dönemde meydana geldi.

Hindistan’da nisan ayında festival sırasında kamyonun enerji hattına temas etmesi sonucu 11 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
Hindistan
Sıradaki Haber
Tahıl koridoru için Erdoğan vurgusu: Türkiye'yi barış mimarı olarak konumlandırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:46
Depoda temizlik yaparken sızan gazdan etkilenen 15 iççi hastanelik oldu
16:42
İzmit Körfezi'nde farklı türlerde deniz canlıları görüntülendi
16:28
Fransa'da terör ihbarı üzerine tahliye edilen 2 gardan birinde seferler yeniden başladı
16:21
Rusya: Odessa ve Kirovograd'daki Ukrayna ordusuna ait tesisleri vurduk
16:21
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda ek sefer
16:22
Zelenskiy: Ruslar kasıtlı olarak tahıl ticareti altyapısını hedef aldı
İzmit Körfezi'nde farklı türlerde deniz canlıları görüntülendi
İzmit Körfezi'nde farklı türlerde deniz canlıları görüntülendi
FOTO FOKUS
Adana'da klimanın mucidi Carrier anısına tatlı dağıtıldı
Adana'da klimanın mucidi Carrier anısına tatlı dağıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ