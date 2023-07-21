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Dünya
AA 21.07.2023 12:28

Hindistan'da toprak kayması nedeniyle can kaybı 16'ya yükseldi

Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 16'ya çıktı.

Hindistan'da toprak kayması nedeniyle can kaybı 16'ya yükseldi

Yerel yetkililer, Maharaştra'nın Raigad ilçesindeki bir köyde 19 Temmuz'da meydana gelen toprak kaymasında ölenlerin sayısının 16'ya çıktığını duyurdu.

Toprak kayması nedeniyle çöken binaların altında mahsur kalan kişilere yönelik arama kurtarma operasyonlarının devam ettiğini belirten yetkililer, 75 kişinin kurtarıldığını fakat birçok kişinin hala mahsur olduğunu kaydetti.

Maharaştra Eyaleti Başbakan Yardımcısı Devendra Fadnavis, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, mahsur kalan kişileri bulmak için çalışmalar yürüten arama kurtarma ekiplerinin, hava koşulları ve bölgenin engebeli arazi üzerinde olması sebebiyle operasyonlarını devam ettirmekte zorlandıklarını belirtti.

Fadnavis, yetkililerin, kurtarılan yaralılar için tıbbi ekipleri bölgeye gönderdiğini aktardı.

Köyün 50 hanesinden 17'sinin toprak kayması sebebiyle yıkıldığı kaydedilmişti.

Yetkililer, Muson yağmurları nedeniyle ülkede son 2 haftada hayatını kaybedenlerin sayısının 150'yi geçtiğini duyurmuştu.

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