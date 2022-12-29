Andra Pradeş eyaletinin eski Başbakanı Nara Chandrababu'nin liderliğini yaptığı Telugu Desam Partisi'nin, eyaletin güneyindeki Nellore ilçesinde organize ettiği mitingde izdiham yaşandı.

AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, izdiham nedeniyle kanala düşen kişilerden 7'si yaşamını yitirirken bir kaç kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar tedavi altına alındı.

Telugu Desam Partisi, olayda hayatını kaybeden kişilerin ailelerine tazminat ödeneceğini duyurdu.