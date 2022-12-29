Patlama sesi, Ukraynalı yetkililerin Rus hava saldırısını rapor etmesiyle birlikte duyuldu.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Oleksiy Arestovych, Facebook'tan yaptığı açıklamada, birkaç dalgada 100'den fazla füzenin geldiğini ve ülke genelinde hava saldırısı alarmlarının duyulduğunu belirtmişti.

Kiev Belediye Başkanı Klitschko da şehirde patlama yaşandığını bildirdi.

Öte yandan, Odesa ve Dnipro bölgelerinde, enerji hatlarında görülebilecek zararı en aza indirmek adına elektrik kesintileri yapıldığı duyuruldu.