Hint medyasında yer alan haberlere göre, Yeni Delhi'de meteoroloji istasyonu, kentin farklı bölgelerinde 5 gündür hava sıcaklığının 4 derecenin altında seyrettiğini açıkladı.

Soğuk havanın yanı sıra sis ve rüzgarın da etkisiyle hava kirliliğinin "tehlikeli" seviyeye ulaştığı Yeni Delhi'de puslu bir hava hakim.

Pus ve sis nedeniyle görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü Yeni Delhi'de, demir yolu ulaşımında aksamalar yaşandı, en az 29 tren seferi yapılamadı.

Hava şartlarından dolayı bazı uçuşlar farklı kentlere yönlendirilirken, en az 50'si de ertelendi.

Havaalanlarında görüş mesafesi 50 metre olduğunda inişlere, 125 metreye yükseldiğinde kalkışlara izin verildi.