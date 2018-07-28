Hindistan'da şiddetli yağışlar can almaya devam ediyor

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58'ye yükseldi.

Hindistan Hükümet Sözcüsü Awanish Awasthi, Uttar Pradeş eyaletinin çeşitli bölgelerinde etkisini sürdüren yağışlarda 58 kişinin öldüğünü açıkladı.

Awasthi, yağışların şiddetini artırarak 2 gün daha devam edeceği uyarısı yaptı.

Bölgede 3 gündür aralıksız yağan yağmur nedeniyle bazı binaların duvarları çöktü, yollar sular altında kaldı, elektrik direkleri devrildi.

Yağışlar iki gün daha devam edecek

Awasthi, yağışların şiddetini artırarak iki gün daha devam edeceği uyarısı yaptı.

Ölenler arasında çocukların da olduğunu söyleyen Awasthi, pek çok kişinin evlerinin çökmesi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Bölgede bazı binaların duvarları çökerken, yollar sular altında kaldı, elektrik direkleri devrildi.

Yetkililer, aşırı yağışlar nedeniyle 53 kişinin yaralandığını ve 200'den fazla evin hasar gördüğünü açıkladı.

Resmi kurumlardan yapılan açıklamalarda, 1 Haziran'dan itibaren ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle ülke genelinde 500'den fazla kişi öldü, 200'e yakın kişi yaralandı.



Kaynak: AA