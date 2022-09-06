Hindistan Meteoroloji Departmanı yaptığı açıklamada, iki gündür şiddetli yağışların etkili olduğu kentte yağışların 5 gün daha etkisini sürdüreceği bilgisi paylaşıldı.

Microsoft, Apple ve Amazon gibi tanınmış teknoloji şirketlerinin ofislerinin bulunduğu kentin bazı bölümlerinin halen sular altında olduğu açıklandı.

Kentte geniş çaplı elektrik kesintilerinin yaşandığı duyuruldu.

"Bu daha önce görülmemiş bir durum"

Sosyal medya da paylaşılan görüntülerde, insanların traktör tepesinde işe gittiği, kurtarma operasyonlarında teknelerin kullanıldığı görüldü.

Hint gazeteci Pooja Prasanna Al Jaazera'ya yaptığı açıklamada, "Açık konuşmak gerekirse, her yıl kentin bazı kısımlarının sular altında kaldığını görüyoruz ama bu daha önce görülmemiş bir durum" dedi.

Yetkililer, bölgenin bazı bölgelerinde, diğer eylül aylarının ilk haftasına kıyasla yüzde 150 daha fazla yağmur yağdığını söyledi.