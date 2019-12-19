Hindistan'da, komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenen gösteriler ülke genelinde sürüyor.

Delhi, Uttar Pradeş, Kerala, Maharaştra, Karnataka, Assam, Batı Bengal, Telangana, Tamil Nadu eyaletleri protesto düzenlenen bölgeler.

Öğrencilerin toplandığı yerler arasında başkent Yeni Delhi ile Müslüman nüfusun en yoğun olduğu Uttar Pradeş eyaleti de var.

Protestolarda polis şiddetinin artması tepki çekiyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 6 kişi hayatını kaybetti, 230 kişi gözaltına alındı.

[Fotoğraf: Reuters]

Kamu çalışanları iş bıraktı

Assam eyaleti çalışanları, Vatandaşlık Yasası'nı protesto etmek için yapılan çalışmaları durdurdu.

Ülkenin önde gelen edebiyat kuruluşu Assam Sahitya Sabha bir oturma eylemi düzenledi ve Vatandaşlık Yasası'nın geri çekilmesini talep eden bir bildiri okudu.

Protestolara avukatlar, doktorlar, öğrenciler ve sanatçılar da katıldı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, polis, Bengaluru kentinde düzenlenen bir gösteri sırasında ülkenin en saygın tarihçilerinden biri olarak bilinen Ramachandra Guha'yı gözaltına aldı.

Guha'nın üç polis tarafından sürüklendiği açıklandı.

[Fotoğraf: Reuters]

144 numaralı direktif yeni bir protesto dalgası başlattı

Protesto eylemlerini engellemek için 4'ten fazla kişinin biraraya gelmesini yasaklayan 144 numaralı direktifin uygulamaya konduğu bildirildi.

Hindistan kamuoyu daha önce Keşmir'in Hindistan kontrolündeki kısmında uygulanan bu direktife başkentte başvurulmasını da protesto etmeye başladı.

Yeni Delhi'de 144 numaralı direktif kapsamında Mandi House, Pragati Maidan, Red Fort, ITO, Seelampur ve Shaheed Park bölgelerinde toplanan protestocular gözaltına alınıyor.

Karar, Twitter'da dünya gündemine de girdi. Hindistan Ulusal Kongresi, "bu bir utançtır" mesajı yayımladı.

[Fotoğraf: Reuters]

İnternet ve sesli mesaj servisleri devre dışı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yasayı protesto amacıyla başlayan eylemlere karşı, mobil iletişim operatörleri kentin bazı noktalarında sesli mesaj ve internet servislerini durdurdu.

En az 16 metro istasyonu kapatıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Keşmir sorunu devreye sokuldu

Hindistan'ın Vatandaşlık Yasası'na karşı Yeni Delhi'de başlayan protestolardan dikkatleri farklı yöne çekmek için bu sabah Keşmir'deki kontrol hattını aşarak Pakistan ordusu ile çatışmaya girdiği yönünde haberler gelmeye başladı.

[Fotoğraf: Reuters]

Müslümanlar Modi döneminde neler yaşadı?

Hindistan'da Müslümanlara yönelik ayrımcılığın artması uluslararası toplumda endişe ile karşılanıyor.

Aşırı milliyetçi Başbakan Modi, Müslümanların tepkisini çeken İslam karşıtı söylem ve politikalarıyla biliniyor.

2002 yılında 890 Müslümanın vahşice katledildiği Gujarat katliamı sırasında, Modi'nin eyalet başkanı olması sebebiyle katliamda parmağı olduğu öne sürülüyor.

Modi döneminde İslami çağrışım yapan yer isimleri birer birer değiştirildi.

Hindistan yargısının 1992'de Hindular tarafından yıkılan bir cami arazisini tapınak inşa etmeleri için Hindulara vermesi ise hala tartışılıyor.

Kaynak: TRT Haber