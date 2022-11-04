Hindistan Eğitim Bakanlığının raporuna göre, geçen eğitim döneminde ülkedeki okulların yüzde 10,6'sı elektrik hizmeti alamadı.

Aynı dönemde okulların yüzde 66'sı internete erişim sağlayamadı.

Ülkedeki okulların yüzde 12,7'sinde ise kütüphane ve okuma odaları yer almıyor. Okulların yalnızca yüzde 2,2’sinin dijital kütüphanesi bulunuyor.

Hindistan'daki okulların yüzde 55,5’inin bilgisayar odaları yok. Ayrıca akıllı tahta ve televizyon gibi araçların olduğu sınıflar, yalnızca okulların yüzde 14,9'unda mevcut.

Toplam 1,5 milyon okulun olduğu ülkede, 9 milyondan fazla öğretmen görev yapıyor, 264 milyon öğrenci eğitim görüyor.