Barselona, ​​Tarragona, Ibiza ve Reus'a giriş ve çıkışların durdurulduğu biliniyor.

Ayrıca La Rioja ve Castilla ve Leon dahil olmak üzere diğer bölgelerin de etkilendiği rapor edildi.

Tedbirin yaklaşık 40 dakika sürmesi bekleniyor, ancak yerel raporlar İbiza gibi yerlerin üç saate kadar etkilenebileceği ihtimaline işaret ediyor.

Katalonya Sivil Savunma Ajansı Sözcüsü, "CZ-5B uzay nesnesinin İspanyol hava sahasını geçmesiyle ilgili risk nedeniyle, Katalonya ve diğer topluluklarda uçuşlar saat 9.38'den 10.18'e kadar tamamen kısıtlandı" dedi.

Çin'in Tiangong Uzay İstasyonuna son modülü taşımak üzere 31 Ekim'de fırlatılan roketin Dünya'ya dönüşü kaygı yarattı.

Kontrolden çıkan Long March 5B isimli fırlatma aracı Dünya çevresinde saatte 28 bin kilometre hızla dönerek yerküreye yaklaşıyor.

Çeşitli uzay kuruluşları sosyal medyadan anlık verilerle roketin rotasını hesaplamaya çalışıyor.