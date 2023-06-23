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Dünya
AA 23.06.2023 15:42

Hindistan'da muson yağmurları: Selde 1 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki bölgeleri vuran muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sel sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi güvenli bölgelere yerleştirildi.

Hindistan'da muson yağmurları: Selde 1 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Assam eyaletini etkisi altına alan muson yağmurları dolayısıyla bölgede kırmızı alarm verildiği, sel tehlikesi altındaki köy ve kasabalarda yaşayanların tahliye edildiği belirtildi.

Assam Afet Yönetim İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kötü hava şartları ve sellerin yaklaşık 500 bin kişiyi etkilediği kaydedildi.

Bölgedeki şiddetli yağışlar ve selle mücadele için eyaletteki 31 ilçenin 20’sinde açılan 83 kampa yaklaşık 14 bin kişi yerleştirildi.

Assam ve Sikkim eyaletlerinin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kaymaları meydana gelirken, Meghalaya eyaletinde çamur kayması, büyük bir stadyumun dış cephesini yıkarak park edilmiş çok sayıda araca zarar verdi.

İklim krizi bölgede düzensiz yağmurlara sebep oluyor

Assam eyaletinde geçen yıl haziran ayında etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel, 108 köyü sular altında bırakmış, köylerde yaşayan 115 binin üzerinde kişiyi yerinden etmişti.

Her yıl haziran-eylül aylarında meydana gelen muson yağmurları bölgede büyük hasara yol açıyor.

Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda meydana gelen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.

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