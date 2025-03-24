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Dünya
AA 24.03.2025 13:17

Hindistan'da Müslümanlar, hükümetin "vakıf" yasa tasarısına karşı harekete geçti

Hindistan'da Müslümanlar, hükümetin vakıf mülkleri üzerindeki kontrolünü genişletecek yasa tasarısına karşı ülke çapında kampanya başlattı.

Hindistan'da Müslümanlar, hükümetin "vakıf" yasa tasarısına karşı harekete geçti

Hindistan'da Müslümanlar, hükümetin vakıf mülkleri üzerindeki kontrolünü genişletmek için 1995 tarihli Vakıf Yasası'nda değişiklik yapma talebine tepki gösterdi.

Müslümanların dini eğitim ve yardım amaçlı kullandığı "vakıf" adı altındaki arazi veya mülklere teftiş ve müdahale hakkı veren yasa tasarısına karşı çıkan Müslümanlar, ülke çapında gösteriler başlattı.

Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulu (AIMPLB) öncülüğünde başlatılan protestoların yanı sıra, oturma eylemleri, halka açık konferanslar ve seminerler düzenlenmesi planlanıyor.

Gösterilerin ilk ayağında 26 ve 29 Mart tarihlerinde sırasıyla Patna ve Vijayawada'daki meclisler önünde büyük oturma eylemleri yapılması hedefleniyor.

AIMPLB, yasa tasarısına karşı tüm "anayasal, yasal ve demokratik yolları" kullanmaya kararlı olduklarını duyurdu.
 

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