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Hindistan'da mum fabrikasında yangın: 8 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye komşu Gaziabad şehrindeki mum fabrikasında çıkan yangında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Hint basınındaki haberlere göre, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Gaziabad’daki mum fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Yangında biri çocuk, 6'sı kadın 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: hindistan Yeni Delhi gaziabad mum fabrikası yangınSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 18:51
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