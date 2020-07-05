Mayıs ayından beri Libya ordusunun kontrolünde olan üs, Hafter'e destek veren savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Saldırıda, üssün hava savunma kapasitesini artırmak için götürülen bazı ekipmanlar zarar gördü.

Saldırının kimler tarafından düzenlendiğine dair bilgi verilmedi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan bilgisi de açıklanmadı.