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Libya'da Vatiyye Üssü'ne saldırı düzenlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Libya ordusunun kontrolünde bulunan Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne darbeci Hafter destekçileri tarafından saldırı düzenlendi.
Mayıs ayından beri Libya ordusunun kontrolünde olan üs, Hafter'e destek veren savaş uçakları tarafından hedef alındı.
Saldırıda, üssün hava savunma kapasitesini artırmak için götürülen bazı ekipmanlar zarar gördü.
Saldırının kimler tarafından düzenlendiğine dair bilgi verilmedi.
Saldırıda ölen ya da yaralanan bilgisi de açıklanmadı.
Etiketler: vatiyye üssü libya'da son durumSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 17:33
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