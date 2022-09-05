Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hindistan'da lunaparktaki eğlence aracı zemine çakıldı
[Fotograf: İHA]
Hindistan'da bir lunaparkta eğlence aracı arızalandı. Kulenin etrafında dönen araç hızla zemine çakıldı. Olayda 12 kişi yaralandı.
Yavaş yavaş yükseldi, havadayken arızalandı. Metrelerce yükseklikten hızla yere düştü.
Hindistan'da yaşanan o korku dolu anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Pencap eyaletinde Mohali kentindeki lunaparkta kule asansör zemine çakıldı. Koltuklarda oturanlar, çarpmanın etkisiyle çevreye fırladı.
12 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Hindistan
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