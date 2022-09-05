Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de deniz uçağı düştü: 1 kişi öldü, 9 kişi kayıp
[Fotograf: AP]
ABD'nin Washington eyaletindeki Puget Boğazı'na deniz uçağının düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri bölgede kapsamlı bir arama kurtarma çalışması başlattı.
ABD’de Sahil Güvenlik yetkilileri, Puget Boğazı'na düşen deniz uçağında bulunan 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 9 kişinin kaybolduğunu söyledi.
Dört Sahil Güvenlik gemisi, bir kurtarma helikopteri ve bir uçağın, yakınlardaki kurtarma ve kolluk kuvvetleriyle kapsamlı arama başlattığı bilgisi paylaşıldı.
Yetkililer, iki geminin gece boyunca ve hava devriyelerinin günün ilk ışıklarıyla arama çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.
Uçağın San Juan Adaları'ndaki turizm merkezi Friday Harbor'dan Seattle'ın güneyindeki Renton'a uçtuğu bilgisi verildi.
Etiketler: ABD
Son Haberler
- 15:15
- 14:56
- 14:47
- 14:43
- 15:03
Sıradaki Haber
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz