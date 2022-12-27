Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 16:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hindistan'da leopar saldırısı: 13 yaralı
Hindistan'ın Assam eyaletinde Yağmur Ormanları Araştırma Enstitüsü'ne ait bir kampüse giren leoparın çevredekilere saldırması sonucu en az 13 kişi yaralandı
Hindistan'ın Assam eyaletine bağlı Jorhat kentinde bulunan Yağmur Ormanları Araştırma Enstitüsü'ne (Rain Forest Research Institute) ait bir kampüse yakınlarda bulunan ormandan geldiği düşünülen bir leopar girdi.
Yetkililerden kaçtığı esnada çevredekilere saldıran leopar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişiyi yaraladı.
Yaralılar hastaneye sevk edildi
Polis Şefi Mohan Lal Meena yaralılardan 3'ünün enstitü çalışanı olduğunu belirtirken, "Yaralıların tamamı yerel bir hastaneye sevk edildi" dedi.
Videoda, leopar bahçeden kaçarak yola çıktığı ve o esnada bir aracın üzerine atlayarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.
Etiketler: Hindistan
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