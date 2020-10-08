Haber Giriş: Kaynak: AA
Hindistan'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 105 bini geçti
Hindistan'da 971 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 526'ya yükseldi.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 78 bin 524 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 835 bin 655'e çıktı.
Ülkede bugüne kadar 5 milyon 827 bin 704 kişi iyileşti.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke" konumunda bulunuyor.
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