Sokağa çıkma yasağı devam eden Hindistan'da polis ekipleri, şüpheli bir beton mikseri aracını durdurarak arama yaptı.

Aracın karıştırıcısının içinden 18 göçmen işçi çıktı.

Batı Maharashtra eyaletinden Lucknow'a gitmeye çalıştığı açıklanan işçiler, koronavirüs taramasının ardından karantina altına alındı.