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Hindistan'da kaçak göçmen işçiler beton mikserinde yakalandı
Hindistan'da rutin kontrol yapan polis ekipleri, beton mikserine saklanarak Batı Maharashtra eyaletinden Lucknow'a gitmeye çalışan 18 göçmen işçiyi yakaladı.
Sokağa çıkma yasağı devam eden Hindistan'da polis ekipleri, şüpheli bir beton mikseri aracını durdurarak arama yaptı.
Aracın karıştırıcısının içinden 18 göçmen işçi çıktı.
Batı Maharashtra eyaletinden Lucknow'a gitmeye çalıştığı açıklanan işçiler, koronavirüs taramasının ardından karantina altına alındı.
Etiketler: işçi hindistan beton mikseriSon Güncelleme: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 14:11
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