Faslı uzmanlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Fas'ı Arap ülkelerinde yaşanan krizlerdeki tutumları nedeniyle sosyal medyada troller aracılığıyla hedef aldığını öne sürüyor.

Medya ve siyaset uzmanları, Fas'ın, Katar'a uygulanan abluka, Yemen ve Libya'daki krizlerde sergilediği tutumlar nedeniyle BAE'nin hedefi haline geldiğini ifade ediyor.

Uzmanlar, BAE'nin sosyal medyadaki troller aracılığıyla her türlü meseleye dair Fas hakkında propagandaya başvurduğunu ve ülkeyi bu şekilde hedef tahtasına oturttuğuna dikkati çekiyor.

BAE'nin, söz konusu propagandasının son örneği ise Fas'ın yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele sürecinde görüldü.

"Bu dış politikada kötü niyetli ve abes bir üsluptur"

Abu Dabi yönetimi tarafından görevlendirildiği ifade edilen troller, son zamanlarda Fas hükümeti ve Başbakan Sadeddin el-Osmani'yi COVID-19'la mücadelede başarısız olmakla, vatandaşların ihtiyacını karşılamamakla suçladı. Bunun üzerine Faslı sosyal medya kullanıcıları ve gazeteciler de "Osmani'ye teşekkür" etiketiyle kampanya başlattı.

Fas'ın Vecde kentindeki 1. Muhammed Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi ve Siyasi Analist Halid eş-Şeyat, yaptığı açıklamada, BAE'nin troller aracılığıyla Fas'a yönelik bir operasyon yürüttüğünü ifade etti.

"Bu dış politikada kötü niyetli ve abes bir üsluptur." diyen Şeyat, ancak bu operasyonun Fas'ın genel imajına zarar vermeyi başaramadığını, sanal ortamda ve ekranlarda kaldığını dile getirdi.

"Düşmanlığının sınırı yok"

Fas'a karşı düşmanca bir tutum sergilendiğine ve ülkenin hedef tahtasına oturtulduğuna işaret eden Şeyat, "Fas'ın toprak bütünlüğüne saldırılsa şaşırmayız. Çünkü bu ülkelerin düşmanlığının sınırı yok. Meyve veren ağaç taşlanır." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Abdussamed Binabad da BAE'nin troller aracılığıyla Fas'ı hedef aldığını belirterek, ancak bu saldırı ve propagandanın ülkenin Kovid-19'la mücadelede birlik içinde olduğu şu dönemde başarısızlığa uğradığını savundu.

COVID-19'la mücadelede iyi bir süreç yönetildiğini ve Fas'ın Batılı ülkelerin bile beğenisini kazandığını kaydeden Binabad, bu beğeninin, kendinden başkasının başarılı olabileceğini düşünmeyenlerin öfkelenmesine neden olduğunu dile getirdi.

Binabad, "Bunların sonucu olarak Fas'a karşı troller görevlendirilerek savaş başlatıldı. Ancak Fas da buna cevap vererek planlarını suya düşürdü." ifadelerini kullandı.