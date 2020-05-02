Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'da 54 gün sonra en düşük günlük vaka artışı
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 6 bin 156'ya yükseldi. 802 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 65 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 802 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Buna göre, ülkede 54 gün sonra en düşük günlük vaka artışı kaydedildi.
Ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 156'ya çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 96 bin 448 olduğunu bildirdi.
Virüse yakalananlardan 2 bin 787'sinin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 77 bin 350 olduğunu belirtti.
Cihanpur ayrıca ülke genelinde bugüne kadar yapılan COVID-19 test sayısının 484 bin 541 olduğunu ifade etti.
Etiketler: vaka sayısı ölü sayısı koronavirüs iranSon Güncelleme: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 13:16
Son Haberler
- 13:53
- 13:51
- 13:48
- 13:42
- 13:54
Sıradaki Haber
Libya'da Hafter için savaşan Sudanlı paralı savaşçılar belgelendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz