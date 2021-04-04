Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 93 bin 249 yeni vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 12 milyon 485 bin 509'a ulaştığını açıkladı.

Ülkede en yüksek günlük vaka sayısı, son olarak 16 Eylül 2020'de 97 bin 859 ile kaydedilmişti.

Son 24 saatte 513 kişinin yaşamını yitirdiği Hindistan'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 164 bin 623'e yükseldi.

Aşı olduktan sonra maske takmayı bıraktılar

Ülkede son bir günde tespit edilen vakaların yarısından fazlası, 49 bin 447 vaka ile Maharaştra eyaletinde görüldü. Yetkililer, Maharaştra eyaletinde vaka sayılarının yüksek seyretmesi nedeniyle okulların kapatıldığını duyurdu.

Bazı vatandaşların aşı olduktan sonra maske takmayı bıraktıkları için virüse yakalandıkları tespit edilmişti.

Dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ülke

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3’üncü ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4’üncü ülke" konumunda bulunuyor.