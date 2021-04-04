Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sputnik-V aşısının ilk sevkiyatı Libya’ya ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Libya, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik-V aşısının 101 bin 250 dozluk ilk sevkiyatını teslim aldı.
Libya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin çabalarıyla 101 bin 250 doz Rus Sputnik V aşısının Trablus'a ulaştığına yer verildi.
Aşıların, Bakanlığın depolarında saklanacağı aktarılan açıklamada, aşılamanın ne zaman başlayacağına dair bilgi verilmedi.
“Sevkiyatların geri kalanı arka arkaya gelecek”
Başbakan Dibeybe, "İlk COVID-19 aşısı sevkiyatını gerçekleştirebildik, sevkiyatların geri kalanı arka arkaya gelecektir" dedi.
Dibeybe, Libyalıları geçen ay Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi tarafından başlatılan COVID-19 aşılama sistemine kaydolmaya çağırdı.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Libya Rusya
Son Haberler
- 16:10
- 15:35
- 15:37
- 15:54
- 15:45
Sıradaki Haber
Ankara'da uzaktan eğitim kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz