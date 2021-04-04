Libya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin çabalarıyla 101 bin 250 doz Rus Sputnik V aşısının Trablus'a ulaştığına yer verildi.

Aşıların, Bakanlığın depolarında saklanacağı aktarılan açıklamada, aşılamanın ne zaman başlayacağına dair bilgi verilmedi.

“Sevkiyatların geri kalanı arka arkaya gelecek”

Başbakan Dibeybe, "İlk COVID-19 aşısı sevkiyatını gerçekleştirebildik, sevkiyatların geri kalanı arka arkaya gelecektir" dedi.

Dibeybe, Libyalıları geçen ay Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi tarafından başlatılan COVID-19 aşılama sistemine kaydolmaya çağırdı.