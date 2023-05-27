Çok Bulutlu 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.05.2023 13:47

Hindistan'da hükümet yetkilisi suya düşen telefonunu bulmak için barajı boşalttırdı

Hindistan'da bir hükümet yetkilisi, özçekim yaparken suya düşürdüğü telefonunu kurtarmak için barajı boşalttırdı.

Hindistan'da hükümet yetkilisi suya düşen telefonunu bulmak için barajı boşalttırdı

BBC’nin haberine göre, Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinden Rajesh Vishwas, özçekim yaparken Kherkatta Barajı'na düşen telefonunu almak için harekete geçti.

Baraja düşen 1200 dolar değerindeki telefonunun bulunması için önce bölgedeki dalgıçlara başvuran Vishwas, çabaların sonuçsuz kalması üzerine, ücretini ödediği dizel yakıtlı su pompasını devreye soktu.

Telefonu kurtarmak için çalıştırılan su pompası, barajdan 3 günde 2 milyon litre su boşalttı.

Olayın ardından görevi kötüye kullanmaktan hakkında soruşturma açılan Vishwas, telefonunda gizli hükümet belgeleri olduğunu ileri sürdü.

Vishwas, suyu boşaltmak için bir baraj yetkilisinden "sözlü izin" aldığını; yetkilinin, pompalanan suyun civardaki bir sulama kanalına yönlendirilerek çiftçilerin kullanımına sunulacağını söylediğini iddia etti.

Boşaltılan suyun 600 hektarlık tarım arazisine yetecek miktarda olduğu belirtildi.

ETİKETLER
Hindistan
Sıradaki Haber
Zengezur Koridoru’nun bağlantı noktalarında sona geliniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:27
Yunan Kathimerini gazetesi: Atina Türkiye ile yeni bir başlangıç istiyor
15:22
Ankara'da 2 tır çarpıştı: 2 ölü
15:21
Pakistan'da çığ düşmesi sonucu 10 kişi öldü
15:20
AŞTİ'de seçim hareketliliği
15:13
Türk savunma sanayii LIMA 2023'te boy gösterdi
15:06
Fahrettin Altun: Esas olan Türkiye eksenidir diyoruz
Özel izinle üretilen bitkiler tıpta kullanılıyor
Özel izinle üretilen bitkiler tıpta kullanılıyor
FOTO FOKUS
Ağır hasarlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu
Ağır hasarlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ