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Dünya
AA 20.05.2024 09:54

Hindistan'da genel seçimlerin 5. aşamasında oy verme işlemi başladı

Hindistan'daki 7 aşamalı genel seçimler kapsamında seçmenler, parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerinin belirlenmesi için 5. aşamada oy kullanmaya başladı.

Hindistan'da genel seçimlerin 5. aşamasında oy verme işlemi başladı

Ulusal basındaki haberlere göre, seçimin 5. aşamasında 49 seçim bölgesinde yaklaşık 695 aday yarışıyor.

Bihar, Uttar Pradeş, Jharkhand, Maharaştra, Odişa, Batı Bengal eyaletlerinin yanı sıra Cammu Keşmir ve Ladakh bölgesinde yaklaşık 89 milyon seçmen oy vermeye başladı.

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de sona erecek.

Hindistan genel seçimleri

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.

Son seçimlerden galip çıkan Başbakan Narendra Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" ile birçok muhalefet partisinin "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)" adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarışıyor.

Seçmenler, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan genel seçimler çerçevesinde 19 ve 26 Nisan'da, ayrıca 7, 13, 20, 25 Mayıs'ta ve son olarak 1 Haziran'da olmak üzere 7 aşamada oy kullanacak. Seçim sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak.

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