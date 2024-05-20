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Dünya
TRT Haber 20.05.2024 09:45

Almanya'da sel can kaybına neden oldu

Almanya'nın güneybatısı, cuma gününden beri etkili olan aşırı yağışın etkisi altında. Bölgeden ilk can kaybı haberi de Saarland eyaletinden geldi. Sel sularına kapılan 67 yaşındaki bir kadın kaldırıldığı hastanede pazar gecesi hayatını kaybetti.

Almanya'da sel can kaybına neden oldu

Almanya'nın Fransa sınırında bulunan eyaletleri aşırı yağışların etkisi altında kaldı. Özellikle Saarland, Baden Württemberg ve Rhineland Pfalz eyaletlerinde çok sayıda yerleşim yeri sel sularına teslim oldu.

İlk ölüm haberi de Saarland eyaletinden geldi. Saarbrücken Belediyesi, sel sularına kapılan 67 yaṣında ki bir kadının kurtarma operasyonu sırasında aldığı yaralar sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Meteoroloji yetkilileri, ülkenin güneybatısında 24 saatten kısa bir sürede metrekare baṣına 100 kilogramdan fazla yağmur düṣtüğünü kaydetti.

Rheinland Pfalz eyaletinin Kirn kasabasında da pazar günü öğleden sonra etkili olan ṣiddetli yağmur, sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

Evlerin zemin katlarını su bastı

Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, yağışlardan en çok Sulzbach (Zulsbah) bölgesinin etkilendiğini söyledi. Kasabada çok sayıda evin bodrum ve zemin katı su ve çamurla doldu.

Polis, toprak kayması sebebiyle 41 nolu otobanı geçici olarak kapattı.

Alman Meteoroloji Servisi, Saarland ve Rheinland Pfalz eyaletleri için dördüncü seviye aṣırı fırtına uyarısı yaptı.

Başbakan sel felaketinin yaṣandığı bölgeye gitti

Almanya Baṣbakanı Olaf Scholz, cumartesi günü sel felaketinin yaṣandığı bölgeye gitti. Scholz, sel felaketinden etkilenen mağdurlarla yardım sözü verdi.

Fransa'da da aşırı yağışlar etkili oldu

Aşırı yağıṣlar Fransa'da da etkili oldu. Ülkenin Kuzeybatısında yollar ve caddeler nehre döndü. Araçlar sele kapıldı.

Çok sayıda evin zemin katlarını su bastı. Evler kullanılamaz hale geldi. Özellikle Kuzey Aveyron'da dolu ve fırtına etkili oldu. Bazı bölgelerde hortum oluṣtu.

Ülkenin Almanya sınırında bulunan Moselle kenti de sular altında kaldı.

Uzmanlar önümüzdeki haftada yağıṣların devam edeceğini, halkı sel ve su baskınlarına karṣı duyarlı olmaları konusunda uyardı.
 

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