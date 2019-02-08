Hindistan basınında yer alan haberlere göre, fırtınanın vurduğu bölgelerde çok sayıda ev yıkıldı, 4'ü ağır 24 kişi yaralandı.

Fırtınada çok sayıda büyükbaş hayvanın da telef olduğu açıklandı.

Başkent Delhi'de de şiddetli dolu yağışı nedeniyle 30 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA, Severe Weather Europe