Dünya
Hindistan'da fırtına hayatı felç etti
08 Şubat 2019 Cuma 14:03 - Son Güncelleme 08 Şubat 2019 Cuma 14:29
Hindistan'ın Haryana eyaletine bağlı Faridabad ve Uttar Pradeş eyaletine bağlı Greater Noida bölgesini kasırga vurdu. Onlarce ev yıkıldı, 4'ü ağır 20 kişi yaralandı.
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, fırtınanın vurduğu bölgelerde çok sayıda ev yıkıldı, 4'ü ağır 24 kişi yaralandı.
Fırtınada çok sayıda büyükbaş hayvanın da telef olduğu açıklandı.
Başkent Delhi'de de şiddetli dolu yağışı nedeniyle 30 uçuşun iptal edildiği bildirildi.
Kaynak: AA, Severe Weather Europe
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