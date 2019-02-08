Brezilya futbol kulübü Flamengo'nun, Rio de Janeiro şehrinde bulunan antrenman tesisinde yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri, yangında 10 kişinin öldüğünü ve en az 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Kaynak: Reuters
Brezilya futbol kulübü Flamengo'nun Rio de Janeiro şehrinde bulunan antrenman tesisinde çıkan yangında 10 kişinin öldüğü, en az 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Brezilya futbol kulübü Flamengo'nun, Rio de Janeiro şehrinde bulunan antrenman tesisinde yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri, yangında 10 kişinin öldüğünü ve en az 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Kaynak: Reuters