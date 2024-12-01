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Dünya
AA 01.12.2024 11:58

Hindistan'da Fengal Siklonu nedeniyle 3 kişi öldü

Hindistan'da Fengal Siklonu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar ve seller sonucu elektrik akımına kapılan 3 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da Fengal Siklonu nedeniyle 3 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

India Today'in haberine göre yetkililer, Tamil Nadu ve Puduçeri eyaletlerinin çeşitli bölgelerinde siklon nedeniyle "son 30 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu belirtilen şiddetli yağışların hayatı olumsuz etkilediğini bildirdi.

Siklonun yol açtığı şiddetli yağış ve seller sonucu elektrik akımına kapılan 3 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden yetkililer, çok sayıda kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Bölgedeki ulaşımı da olumsuz etkileyen Fengal Siklonu'nun gün içinde şiddetini azaltması bekleniyor.

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