Delhi’de bulunan Kirari bölgesinde kıyafet deposu olarak kullanılan bir binada yangın çıktı.

Yerel saatle yaklaşık 00.30’da çıkan yangında 3’ü çocuk olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Binada yangın merdiveninin bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: DHA