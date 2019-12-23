Dünya
Hindistan’da depoda yangın: 9 ölü, 3 yaralı23 Aralık 2019 Pazartesi 10:25 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 11:11
Hindistan’da kıyafet deposu olarak kullanılan bir binada çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Delhi’de bulunan Kirari bölgesinde kıyafet deposu olarak kullanılan bir binada yangın çıktı.
Yerel saatle yaklaşık 00.30’da çıkan yangında 3’ü çocuk olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Binada yangın merdiveninin bulunmadığı kaydedildi.
Kaynak: DHA